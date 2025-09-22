Жителя Нижнего Новгорода задержали по делу о серии краж в ТЦ на 290 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска в Нижнем Новгороде раскрыли серию краж, совершенных в торговых комплексах города. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель. Согласно предварительным данным, в течение месяца злоумышленник похитил мобильный телефон и изделия из драгоценных металлов на общую сумму свыше 290 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение украденных предметов и проверяют фигуранта на причастность к иным подобным правонарушениям.