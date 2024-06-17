Жителя Нижнего Новгорода осудили за хищение у пенсионеров 1,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде прошел суд над 23-летним местным жителем, которого обвинили в хищении у пенсионеров крупной суммы денег. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Следствие выяснило, что участник банды связывался с пожилыми жителями региона и представлялся родственником, сотрудником полиции или доктором. Он сообщал, что якобы их близкий человек попал в ДТП и теперь ему грозит срок. Чтобы освободить так называемого виновника, необходимо внести определенную сумму денег.

С помощью преступной схемы злоумышленнику удалось обмануть пенсионеров на 1,5 миллиона рублей. Теперь нижегородец будет находиться четыре года в колонии общего режима.

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