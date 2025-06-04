Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за женоненавистничество

Суд признал 23-летнго жителя Нижнего Новгорода виновным в распространении ненависти к женщинам в социальных сетях. Мужчине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сайту «Время Н» сообщили в Нижегородском районном суде.

По данным следствия, молодой человек, являвшийся руководителем группы «Мужское просвещение», размещал материалы, пропагандирующие мизогинию и радикальные патриархальные взгляды. Один из его постов содержал изображение с подписью, призывающей не допускать женщин к руководящим должностям, написало НИА «Нижний Новгород».

Суд признал в размещенном контенте признаки правонарушения, связанного с разжиганием ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства. Обвиняемый удалил все спорные публикации и признал свою вину.