Жителя Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве знакомого
В Дзержинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир на улице Ватутина. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Между двумя мужчинами, 52-летним хозяином квартиры и его 50-летним знакомым, вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый нанес множественные удары ножом в область груди и шеи потерпевшего.
Потерпевший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, его жизнь находится под угрозой. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы, которые могли привести к нападению.
