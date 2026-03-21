Жителя Кузбасса задержали по подозрению в нападении на собутыльника с ножом

Сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего жителя Новокузнецка, подозреваемого в нападении на знакомого. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на данные вневедомственной охраны.

По предварительной информации, во время застолья между хозяином квартиры и гостем возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант схватил кухонный нож и несколько раз ударил собутыльника в спину.

Пострадавший покинул квартиру и попросил помощи у прохожих, которые и вызвали скорую. Пьяного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.