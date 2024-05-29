Жителя Кузбасса отправили на принудительное лечение за жестокое убийство отца и брата

В Кузбассе убийцу брата и отца отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Кемеровской районный суд.

Мужчина проснулся ночью, услышав работающий телевизор. Впав от этого в ярость, он сначала зарубил топором отца, а потом и спящего брата. Тела он спрятал в подполе, который после этого заколотил.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, но невменяемым. Его отправили на принудительное лечение.

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