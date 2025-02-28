Жителя Кузбасса, который незаконно хранил оружие, задержали

В городе Белово (Кемеровская область) полицейские задержали 38-летнего мужчину, который нелегально хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

Во время обыска в его доме они обнаружили одноствольное и двуствольное охотничьи ружья, более 60 патронов различного калибра и порох. Мужчина заявил, что нашел оружие и боеприпасы на чердаке своего нового дома, приобретенного в 2023 году, но не сообщил об этом в полицию, решив оставить находку себе.

Вся найденная партия оружия и боеприпасов была изъята, возбуждено два уголовных дела по статьям, связанным с незаконным хранением взрывчатых веществ и оружия. Мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения.