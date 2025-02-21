Жителя Курганской области отправили в колонию за нападение на медработников

В Курганской области вынесли приговор жителю Половинского округа. Его признали виновным в попытке убийства двух медработников. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, происшествие случилось в марте прошлого года. Ранее судимый мужчина, находясь в больнице, ранил ножом в живот одного из фельдшеров скорой помощи и угрожал его коллеге. После этого злоумышленник попытался скрыться, стражи порядка оперативно его задержали и поместили в следственный изолятор.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить пострадавшему медработнику компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.