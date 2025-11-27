Жителя Курганской области отправили в колонию за издевательства над знакомой
Суд в Шадринске Курганской области вынес приговор местному жителю по делу об истязаниях 47-летней женщины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.
Установлено, что с конца октября 2023 года по март 2024 года фигурант систематически избивал знакомую, выливал на нее содержимое кастрюли, а также применял перцовый баллончик.
За издевательства мужчина получил наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. Кроме того с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.
