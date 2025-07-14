Жителя Кургана задержали по делу об убийстве 27-летней давности

Курганские правоохранители раскрыли преступление, совершенное почти три десятилетия назад. Убийство произошло в октябре 1998 года. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МВД и СК РФ.

По версии следствия, 31-летний местный житель, находясь возле магазина, поссорился с новым знакомым. Фигурант схватил кирпич и несколько раз ударил собеседника, после чего сбежал. Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами и вскоре умер.

Подозреваемого удалось задержать лишь спустя 27 лет после происшествия. Мужчина признал свою вину.