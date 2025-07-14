Жителя Кургана задержали по делу об убийстве 27-летней давности

Курганские правоохранители раскрыли преступление, совершенное почти три десятилетия назад. Убийство произошло в октябре 1998 года. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на МВД и СК РФ.
По версии следствия, 31-летний местный житель, находясь возле магазина, поссорился с новым знакомым. Фигурант схватил кирпич и несколько раз ударил собеседника, после чего сбежал. Пострадавший попал в больницу с тяжелыми травмами и вскоре умер.
Подозреваемого удалось задержать лишь спустя 27 лет после происшествия. Мужчина признал свою вину.
Российские ученые рассказали об «убийственных» свойствах клубных бархатцев
Творческий вечер актрисы Аллы Артамоновой прошел в Воскресенске
Еще 33 тысячи заявок на запись в колледжи подали онлайн в Подмосковье
Подольскую компанию оштрафовали за незаконный прием на работу бывшего госслужащего
Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Президент Камеруна баллотировался на новый срок в 92 года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте