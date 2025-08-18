Жителя Кургана осудили за вооруженное преследование женщины с детьми

В Кургане 56-летнего мужчину признали виновным в преследовании женщины с детьми с ножом в руках. Происшествие случилось на тропе в Рябково. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба Курганского городского суда.

Правоохранители установили, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел женщину с детьми, которые гуляли с собаками.

«Подсудимый, используя незначительный повод и действуя из хулиганских побуждений, достал нож и начал угрожать потерпевшим. Они попытались скрыться от злоумышленника, но мужчина побежал за ними с ножом и высказывал в их адрес угрозу убийством», — говорится на сайте суда.

Суд признал жителя Кургана виновным по части 2 статьи 213 УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Гражданские иски потерпевших были частично удовлетворены.