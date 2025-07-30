Жителя Кубани задержали по подозрению в смертельном избиении знакомого

Правоохранители задержали 61-летнего жителя краснодарского города Темрюк по делу о смертельном избиении. Подробности сообщила « Кубань 24 » со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, 11 июля вечером двое мужчин выпивали во дворе дома на улице Тимирязева. Хозяин попросил гостя уйти, но тот отказался, что привело к ссоре и драке. Фигурант избил оппонента кулаками по голове, после чего отправился спать.

Проснувшись, он обнаружил знакомого мертвым и решил спрятать тело. Подозреваемый погрузил труп в багажник автомобиля и сбросил в заброшенный колодец недалеко от дома. Предполагаемого убийцу заключили под стражу на время расследования.