Жителя Карелии задержали по делу об убийстве мужчины на озере в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Карелии, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

В ночь на 31 июля в правоохранительные органы Всеволожского района поступила информация о конфликте на берегу Колтушского озера. Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили труп 25-летнего молодого человека, на теле которого было множество ножевых ранений.

В тот же вечер в больницу попал 31-летний знакомый погибшего. По предварительным сведениям, приятели подверглись нападению со стороны нетрезвого мужчины. Расследование продолжается.