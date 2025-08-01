Жителя Карелии задержали по делу об убийстве мужчины на озере в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Карелии, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
В ночь на 31 июля в правоохранительные органы Всеволожского района поступила информация о конфликте на берегу Колтушского озера. Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили труп 25-летнего молодого человека, на теле которого было множество ножевых ранений.
В тот же вечер в больницу попал 31-летний знакомый погибшего. По предварительным сведениям, приятели подверглись нападению со стороны нетрезвого мужчины. Расследование продолжается.
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