Жителя ЯНАО приговорили к исправительным работам за убийство пенсионера

Житель Ямальского района, случайно убивший пенсионера, будет вынужден трудиться на благо государства более года. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Мужчину признали виновным в случайном убийстве пожилого человека. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на один год и четыре месяца, при этом 20% его заработной платы будет удерживаться в пользу государства.