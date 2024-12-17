Жителя ЯНАО отправили в колонию на 10 лет после убийства сожительницы

Суд ЯНАО приговорил жителя Лабытнанги к 10 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом рассказал сайт URA.RU со ссылкой на прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.
Случай произошел еще в 2015 году. На почве ревности мужчина нанес женщине не менее 29 ударов по телу, а затем задушил ее. Злоумышленник решил избавиться от трупа, утопив его в протоке реки Выл-Посл. Долгое время ему удавалось скрываться от правосудия.
Отбывать наказание ямалец будет в колонии особого режима.
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