Жителя ЯНАО отправили в колонию на 10 лет после убийства сожительницы

Суд ЯНАО приговорил жителя Лабытнанги к 10 годам колонии за убийство сожительницы. Об этом рассказал сайт URA.RU со ссылкой на прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.

Случай произошел еще в 2015 году. На почве ревности мужчина нанес женщине не менее 29 ударов по телу, а затем задушил ее. Злоумышленник решил избавиться от трупа, утопив его в протоке реки Выл-Посл. Долгое время ему удавалось скрываться от правосудия.

Отбывать наказание ямалец будет в колонии особого режима.