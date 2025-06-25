Жителя Ямала осудили за вымогательство денег у односельчанина

В Приуральском районе ЯНАО рассмотрели дело о вымогательстве и вовлечении несовершеннолетней в тяжкое преступление. По информации окружного следственного управления Следственного комитета, суд признал виновными жителя села Аксарка и его несовершеннолетнюю знакомую. Об этом написал Ura.ru .

«По данным следствия, мужчина предложил своей несовершеннолетней знакомой совершить вымогательство у односельчанина, чтобы впоследствии разделить полученные деньги. В апреле 2023 года фигуранты, вступив между собой в преступный сговор, потребовали у потерпевшего передать им 50 тысяч рублей под угрозой распространения компрометирующих его сведений», — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц) и пункту «б» части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). В качестве наказания ему назначено пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Несовершеннолетней девушке суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.