Жителя Ижевска признали виновным в покушении на сбыт наркотиков

Прокуратура Удмуртии сообщила, что 36-летний житель Ижевска признан виновным в покушении на распространение наркотических веществ. Об этом написал Izhlife .

Согласно материалам дела, в августе 2025 года мужчина совместно с сообщниками извлек из тайника большую партию наркотиков, намереваясь впоследствии реализовать их среди розничных покупателей. Преступника задержали правоохранительные органы, наркотические средства были конфискованы.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.