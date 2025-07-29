Жителя ХМАО заключили под стражу по делу об убийстве 20-летней давности

В Мегионе суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве цыганки, которая, по его словам, торговала наркотиками. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Суды Югры».

«Мегионским городским судом заключен под стражу мужчина, обвиняемый в совершении убийства, сопряженного с разбоем на территории города Мегиона в 2006 году», — говорится в публикации.

Труп женщины обнаружили в сентябре 2006 года у многоэтажного дома в Мегионе. Прокуратура возбудила уголовное дело, но преступника не удалось найти.

Летом 2025 года силовики задержали жителя Сургута, который признался в преступлении. Он хотел ограбить квартиру цыганки, но, не найдя денег, убил женщину. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.