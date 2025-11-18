Молодого человека задержали в ХМАО за продажу банковских счетов

В Нефтеюганске (ХМАО) правоохранительные органы задержали молодого человека, который продал свои банковские счета неизвестным лицам для проведения денежных переводов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

По версии следствия, 18-летнему горожанину предложили через мессенджер передать данные для управления банковскими приложениями за вознаграждение. Юноша согласился и предоставил злоумышленнику доступ к счетам в двух банках. Впоследствии он дважды обналичивал поступающие деньги и переводил их на неизвестные счета по указанию неизвестного.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.