Жителя ХМАО задержали по подозрению в попытке убийства возлюбленной в санатории

Правоохранители задержали жителя Нефтеюганского района ХМАО по подозрению в нападении на возлюбленную. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, пара проводила время в санатории, когда мужчина внезапно напал на свою сожительницу с ножом. Фигурант находился в состоянии опьянения.

Персонал учреждения своевременно вмешался и предотвратил дальнейшее развитие трагедии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.