Жителя ХМАО отправили в колонию строгого режима за убийство приятеля | 360°

03 мая 2024, 12:02
Жителя ХМАО отправили в колонию строгого режима за убийство приятеля
В Югорске за убийство приятеля осудили 41-летнего мужчину. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.
Мужчины вместе выпивали в ноябре прошлого года. Однако в процессе застолья приятели поссорились. Конфликт быстро перерос в драку, и один из мужчин набросился на собутыльника, избил его, а потом задушил. Жертва погибла на месте.
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Убийцу задержали и признали виновным. Его осудили на 14,5 года колонии строгого режима.
Убийства
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