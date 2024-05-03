Жителя ХМАО отправили в колонию строгого режима за убийство приятеля | 360°

Криминал 03 мая 2024, 12:02 Жителя ХМАО отправили в колонию строгого режима за убийство приятеля

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В Югорске за убийство приятеля осудили 41-летнего мужчину. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

Мужчины вместе выпивали в ноябре прошлого года. Однако в процессе застолья приятели поссорились. Конфликт быстро перерос в драку, и один из мужчин набросился на собутыльника, избил его, а потом задушил. Жертва погибла на месте.

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Убийцу задержали и признали виновным. Его осудили на 14,5 года колонии строгого режима.

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