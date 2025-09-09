Жителя ХМАО будут судить за незаконную прослушку в кабинете бизнес-партнера

В Пыть-Яхе мужчина установил в кабинете бизнес-партнера «жучок» для получения сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным правоохранителей, югорчанин работал в офисе потерпевшего и был его бизнес-партнером. При этом фигурант был должен директору деньги, поэтому решил установить прослушку, чтобы избавиться от долгов. Устройство, спрятанное на полке, обнаружила уборщица.

Мужчина не признал свою вину. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям УК РФ «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Дело направили в суд для рассмотрения по существу.