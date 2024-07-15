Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены

Сотрудники полиции Челябинской области задержали местного жителя, который подозревается в убийстве собственной супруги. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительной информации, между супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им жену. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Отмечается, что местного жителя поместили в изолятор временного содержания, вскоре ему должны предъявить обвинение.

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