Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены
Сотрудники полиции Челябинской области задержали местного жителя, который подозревается в убийстве собственной супруги. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По предварительной информации, между супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им жену. От полученных ранений потерпевшая скончалась.
Отмечается, что местного жителя поместили в изолятор временного содержания, вскоре ему должны предъявить обвинение.
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