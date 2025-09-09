Жителя Челябинской области будут судить за убийство на почве ревности

Правоохранители из города Озерск Челябинской области завершили расследование уголовного дела против мужчины, который застрелил своего знакомого из-за ревности. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, погибшего искали с конца апреля, а тело было найдено через пару недель. К поисковым мероприятиям был привлечен весь личный состав полиции Озерска.

Сейчас правоохранители собрали достаточную доказательную базу и завершили расследование. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передали в Озерский городской суд.