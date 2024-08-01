Жителя Челябинской области будут судить за истязания и угрозы отрубить руки ребенку
В Каслинском районе Челябинской области будут судить мужчину, который измывался над 13-летним пасынком и избивал его. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру области.
Мужчина на протяжении года избивал сына жены от первого брака ремнем и кочергой. Кроме того, грозился убить и отрубить ему руки топором.
Ребенка уже забрали из семьи. Мужчину, обвиняемого в истязании и угрозе убийством, ждет суд.
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