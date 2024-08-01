Жителя Челябинской области будут судить за истязания и угрозы отрубить руки ребенку

В Каслинском районе Челябинской области будут судить мужчину, который измывался над 13-летним пасынком и избивал его. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру области.

Мужчина на протяжении года избивал сына жены от первого брака ремнем и кочергой. Кроме того, грозился убить и отрубить ему руки топором.

Ребенка уже забрали из семьи. Мужчину, обвиняемого в истязании и угрозе убийством, ждет суд.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте