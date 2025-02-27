Жителя Архангельской области задержали за грабеж в петербургском баре

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего уроженца Архангельской области, который подозревается в причастности к ограблению в одном из баров Санкт-Петербурга. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

По данным ведомства, 27-летний курьер доставки обратился в полицию после того, как его избили в баре на территории Мурино. Двое мужчин, с которыми он познакомился накануне, нанесли ему телесные повреждения и отобрали мобильный телефон с кожаной курткой, а затем скрылись.

Следователи возбудили уголовное дело. Вскоре силовики задержали ранее судимого жителя Архангельской области. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.