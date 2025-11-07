Жителям Забайкалья вынесут приговор за контрабанду леса в Китай на 360 млн рублей

В Петровск-Забайкальском городском суде Забайкальского края начнется рассмотрение дела о контрабанде леса. Как информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, двое местных жителей обвиняются в незаконном экспорте лесоматериалов объемом 41 тысяча кубических метров на сумму свыше 360 миллионов рублей. Об этом написала «Мойка78» .

По данным следствия, с 2017 по 2021 год обвиняемые действовали в составе группы. Они скупали незаконно заготовленную древесину от имени подконтрольных юридических лиц и экспортировали ее за границу, используя недостоверные декларации.

Фигуранты дела обвиняются по трем статьям Уголовного кодекса РФ: легализация имущества, приобретенного преступным путем (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1), оборот заведомо незаконно заготовленной древесины (ч. 3 ст. 191.1) и контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой (ч. 3 ст. 226.1).