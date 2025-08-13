Жителей Нового Уренгоя осудили за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Суд в Новом Уренгое вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в покушении на распространение наркотиков в особо крупных размерах. Они получили сроки семь и четыре года колонии строгого режима соответственно, а также штрафы на общую сумму 300 тысяч рублей. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным следствия, в мае 2025 года осужденный договорился в сети с неизвестным лицом о сбыте наркотических веществ, позже подключив к этому свою сожительницу. Получив свыше 33 граммов запрещенного вещества в городе Ноябрьск, пара привезла наркотики в Новый Уренгой и разделила на дозы. Фигурантов задержали прямо перед закладкой тайников.

При назначении наказания суд учел роли каждого подсудимого в совершении преступления, признав обоих виновными. Телефоны преступников конфискованы в пользу государства.