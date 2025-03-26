Житель Володарска ответит в суде за убийство знакомого во время застолья

Житель города Володарск, обвиняемый в убийстве знакомого, вскоре предстанет перед судом. Об этом сайту «Время Н» сообщили представители СУ СК России по Нижегородской области.

По данным правоохранителей, происшествие случилось 8 декабря 2024 года в одном из домов на улице Заводской. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вынес тело из дома и спрятал его в яме. Подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.