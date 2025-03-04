Житель Удмуртии получил условный срок за изготовление бомбы и угрозу убийством

Жителя Глазовского района Удмуртии признали виновным в хранении взрывчатки, изготовлении боеприпасов и угрозе убийством. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 50-летний мужчина незаконно хранил порох и изготовил 13 патронов. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый угрожал сожительнице расправой с использованием хранившегося у него оружия.
Подсудимый полностью признал вину. В результате суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.
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