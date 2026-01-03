Житель Удмуртии получил условный срок по делу об ограблении пенсионера

Игринский районный суд рассмотрел дело 41-летнего жителя Удмуртии, обвиняемого в грабеже и хищении денежных средств. Об этом сообщил сайт Izhlife .

Преступление было совершено в октябре 2025 года в поселке Игра. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на пожилого человека. Используя физическую силу, он повалил пенсионера на землю и забрал у него мобильный телефон. Получив доступ к банковскому приложению, злоумышленник перевел на свой счет более 45 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства ущерб потерпевшему был возмещен частично. Суд приговорил фигуранта к двум годам лишения свободы условно.