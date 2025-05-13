Житель Тюменской области зарезал мать и 23-летнего брата

В Тюменской области арестовали жителя Уватского района. Его подозревают в убийстве матери и брата. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, 3 апреля 2025 года обвиняемый нанес множественные ножевые ранения своей 50-летней матери и 23-летнему брату. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

После совершения преступления мужчина спрятал тело женщины на территории домовладения и забрал ее мобильный телефон. С его помощью он на протяжении месяца переписывался с родственниками от имени убитой и сообщил о переезде в Пермь. Позже близкие погибших обратились в полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали на территории Пермского края, куда он уехал сразу после убийства. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.