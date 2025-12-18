Житель Тюменской области сжег автомобиль соперника на почве ревности

В Ялуторовске (Тюменская область) 20-летний мужчина поджег автомобиль соперника из ревности. Об этом информирует telegram-канал регионального управления прокуратуры. Его признали виновным по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб, совершенное путем поджога, написало Ura.ru .

В августе между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. В результате осужденный пришел во двор дома по улице Ленина в Ялуторовске с бутылкой бензина. Он облил горючей жидкостью капот автомобиля FIAT, который принадлежал потерпевшему, а затем поджег. Машина была полностью уничтожена огнем.