Житель Тюменской области ответит в суде за поджог дома с бывшей женой и дочерью

В селе Мальково Тюменского района местный житель попытался сжечь дом, где проживала его бывшая супруга и их взрослая дочь. Об этом сайту URA.RU сообщили представители областного управление Следственного комитета России.

По версии правоохранителей, мужчина на фоне затяжного бытового конфликта в вечернее время пришел к частному дому, где проживала его бывшая жена и дочь с сожителем. Злоумышленник повесил на дверь замок, поджег дом и скрылся.

Соседи вовремя заметили возгорание и успели самостоятельно потушить огонь. В результате происшествия никто не пострадал. Поджигателю предъявили обвинение. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.