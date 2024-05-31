Житель Севастополя планировал заложить взрывчатку в подъезде дома военнослужащего

По версии правоохранителей, куратор из Службы безопасности Украины поручил 30-летнему севастопольцу установить радиоуправляемое самодельное взрывное устройство с пластичным веществом массой около 630 граммов. Планировалось, что оно сработает, когда военнослужащий войдет в подъезд. Взрыв удалось предотвратить. Злоумышленника задержали после того, как он оставил бомбу на газовой трубе около входной двери.

Мужчина дал признательные показания, согласился сотрудничать со следствием и рассказал о работе на спецслужбы Украины. Уголовные дела возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта» и статье 222.1 УК России «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».

Другой злоумышленник в Крыму умер при подготовке диверсии на железной дороге. Он подорвался, когда доставал взрывчатку из тайника. Сообщников задержали, и они раскрыли план преступления.