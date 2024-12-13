Житель Самары попал под статью за сдачу украденных ограждений на металлолом

Следователи возбудили уголовное дело о краже ограждений на улице Хасановской в Самаре. Фигурантом стал 38-летний дорожный рабочий, который сдал несколько десятков железных стоек на металлолом. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.
Полицейские выяснили, что выручка мужчины составила меньше 600 рублей. Личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.
На допросе фигурант заявил, что посчитал имущество «бесхозным», поэтому решил сдать ограждения на металлолом. Полученные деньги самарец успел потратить на личные нужды.
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