Житель Самарской области предстанет перед судом за смертельное избиение знакомого

В Большечерниговском районе Самарской области завершено расследование по делу о смертельном избиении. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла 30 марта. По версии следствия, двое знакомых употребляли алкоголь в общежитии, когда между ними возник конфликт. В результате 54-летний фигурант несколько раз ударил оппонента по голове, после чего сбежал.

Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.