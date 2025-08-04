Житель Салехарда предстанет перед судом по делу об убийстве собутыльника

Уголовное дело, возбужденное в отношении 46-летнего жителя Салехарда, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в убийстве знакомого, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.
По версии следствия, 19 июня 2025 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с собутыльником. Мужчина схватил нож и ударил оппонента. Пострадавший скончался на месте. В ближайшее время нападавший предстанет перед судом.
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