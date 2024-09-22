Житель Ростовской области чуть не убил женщину, выкинув ее в мусоропровод

Житель Волгодонска в Ростовской области чуть не убил знакомую, спустив ее в мусоропровод. Об этом сообщил региональный СК в Telegram-канале .

По данным следователей, подозреваемый находился вместе с 32-летней женщиной на шестом этаже многоквартирного дома. Во время ссоры он схватил ее за ноги и толкнул в мусоропровод. В итоге дама упала на первый этаж и получила травмы.

«Ее смерть не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — заявили в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обвиняемого арестовали.

Ранее жительница Улан-Удэ выкинула новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. Она жила вместе с родителями в частном доме и скрывала беременность.