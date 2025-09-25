Житель Петербурга предстанет перед судом за избиение соседа на лестничной площадке

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Петербурга, направили в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в нападении, сообщил peterburg2 .

Преступление было совершено весной 2025 года. Фигурант, находясь на лестничной площадке дома на Богатырском проспекте, поссорился с соседом. Конфликт обернулся дракой, в ходе которой мужчина жестоко избил оппонента.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.