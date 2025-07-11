Житель Петербурга попытался продать похищенный велосипед полицейскому

Жителя Красногвардейского района Санкт-Петербурга задержали, когда он пытался продать полицейскому украденный велосипед. Теперь мужчине предстоит ответить за кражу перед законом. Об этом сообщил сайт Petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным ведомства, происшествие случилось 27 мая 2025 года. Подозреваемый проник в подъезд дома, расположенного на улице Манчестерской, и похитил велосипед, оставленный на шестом этаже. Ущерб, нанесенный владелице транспортного средства, составил 20 тысяч рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о краже с причинением значительного ущерба.

После совершения кражи злоумышленник незамедлительно попытался продать украденное имущество. Однако среди потенциальных покупателей оказался сотрудник полиции, который и задержал преступника. В ходе судебного разбирательства будут рассмотрены все обстоятельства дела, включая признательные показания обвиняемого.