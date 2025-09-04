Житель Петербурга получил 13 лет тюрьмы за попытку ограбления

Смольнинский районный суд вынес приговор по делу о вооруженном разбое, который произошел на улицах Петербурга в 2007 году. Фигурант признан виновным и получил 13 лет колонии особого режима. Кроме того, осужденному назначен штраф в полмиллиона рублей, сообщил «Петербург2» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Почти 18 лет назад группа злоумышленников разработала план похищения 30 миллионов рублей. Весной 2007 года на Синопской набережной они попытались реализовать свой замысел. Преступники спровоцировали два ДТП, чтобы заблокировать автомобили с перевозчиком денег и его охраной. Однако их планы провалились.

Водитель автомобиля с деньгами сумел скрыться, а один из сопровождавших груз оказался действующим сотрудником милиции и открыл ответный огонь. В результате перестрелки один из нападавших получил смертельные ранения. Оставшиеся преступники были вынуждены ретироваться.