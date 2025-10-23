Житель Петербурга лишился свободы за кражу очков и магнитофона

Суд Невского района огласил приговор 34-летнему жителю Северной столицы, которого признали виновным в краже с незаконным проникновением в учреждение. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на представителей городской прокуратуры.

Согласно следствию, подозреваемый тщательно спланировал свою акцию: в июне 2025 года он проник в здание на улице Народной в вечернее время и дождался, пока сотрудники покинут помещение. Затем преступник украл очки и магнитофон со стойки. Сумма материального ущерба составила восемь тысяч рублей.

Прокуроры Невского района настаивали на обвинении по части 2 статьи 158 УК РФ. Суд согласился с позицией обвинения и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.