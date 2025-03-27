Житель Пермского края украл две тонны топлива у бывшего работодателя

Житель пермского Верещагино стал фигурантом уголовного дела о краже дизельного топлива. Материальный ущерб превысил 120 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России.

В полицию обратился местный предприниматель, который рассказал о незаконном списании двух тонн топлива с корпоративной карты компании. Под подозрение попал 37-летний бывший сотрудник фирмы.

Фигурант совершил преступление, работая водителем большегруза. После увольнения мужчина продал горючее частным перевозчикам по сниженной стоимости. Подозреваемый полностью признал свою вину. Вскоре ему предстоит ответить за кражу перед судом.