Житель Перми ответит в суде за убийство знакомого на металлорынке

В Перми завершено расследование уголовного дела об убийстве на территории металлорынка. Обвиняемый может получить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет России по Пермскому краю.

Правоохранители установили, что в июне 2025 года двое знакомых распивали спиртное на территории одного из металлорынков Ленинского района города. Между мужчинами вспыхнула ссора, в пылу которой 53-летний обвиняемый нанес своему собутыльнику смертельный удар ножом в бедро.

Фигуранта быстро задержали сотрудники уголовного розыска и следователи СК России. В настоящее время собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд.