Житель Пензы предстанет перед судом за нападение с бутылкой на мужчину
Суд рассмотрит дело жителя Пензы, который ударил мужчину горлышком разбитой стеклянной бутылки. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пензенской области.
По версии следствия, летом прошлого года между мужчинами в баре на танцполе произошел конфликт. Тогда обвиняемый схватил стеклянную бутылку и несколько раз ударил оппонента в шею.
Отмечается, что потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, он выжил.
Образовательный комплекс построят в микрорайоне Опытное в Котельниках к 2025 году
Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков развелся с женой
Муфтият Дагестана вынесет фетву о запрете никаба
Увеличение госдолга навредит обороноспособности США
ВСУ обстреляли из минометов белгородскую птицефабрику
Фейк: на ЗАЭС нельзя контролировать радиационный фон из-за разрушения станции мониторинга
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте