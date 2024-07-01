Житель Пензы предстанет перед судом за нападение с бутылкой на мужчину

Суд рассмотрит дело жителя Пензы, который ударил мужчину горлышком разбитой стеклянной бутылки. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пензенской области.

По версии следствия, летом прошлого года между мужчинами в баре на танцполе произошел конфликт. Тогда обвиняемый схватил стеклянную бутылку и несколько раз ударил оппонента в шею.

Отмечается, что потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, он выжил.

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