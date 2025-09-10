Житель Нового Уренгоя попал в колонию за пьяный дебош в кафе

Суд Нового Уренгоя приговорил местного жителя к четыре годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за дебош в баре и нанесение ножевого ранения прохожему. Об этом сайту Ura.ru cообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

По информации надзорного ведомства, в январе текущего года кафе-баре Нового Уренгоя пьяный мужчина угрожал окружающим ножом.

Один из местных жителей попытался обезвредить нарушителя, выполняя общественный долг, и получил ранения в области левого бедра и брюшной полости. Против дебошира возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».