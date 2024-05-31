Житель Новочеркасска предстанет перед судом за убийство приятеля шашкой

Суд рассмотрит дело жителя Новочеркасска Ростовской области, который обвиняется в убийстве своего знакомого шашкой. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следствия, в марте этого года обвиняемый распивал алкоголь в компании приятеля и его сожительницы, между ними произошел конфликт. Местный житель схватил шашку и ударил им мужчину, от полученных ранений тот скончался.

Также обвиняемый ударил в живот его возлюбленную. Потерпевшей удалось выбежать из дома и спастись.

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