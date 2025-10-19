Житель Нижнего Новгорода сжег машину знакомого из-за старого конфликта

В Нижнем Новгороде завершилось расследование умышленного поджога автомобиля. Фигурант пошел на преступления из-за давнего конфликта с потерпевшим, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

По данным следствия, осенью 2022 года 42-летний мужчина, длительное время не работавший официально, подошел к грузовому автомобилю марки «Валдай», припаркованному возле жилого дома на улице Путейской. Злоумышленник открыл дверь машины и вылил бензин на водительское сиденье, а затем поджег салон. Огонь полностью уничтожил транспорт.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность виновника происшествия. Задержанный пояснил следователям, что решил совершить преступление из чувства личной неприязни к владельцу автомобиля, с которым ранее возник серьезный конфликт. Преступник полностью признал свою вину.