Житель Нижнего Новгорода может получить до 20 лет колонии за сбыт наркотиков

Оперативники наркоконтроля задержали 30-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в торговле запрещенными веществами. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.
Полицейскими выявлены тайники, расположенные в лесной зоне посёлка Берёзовая Пойма Советского района, содержащие пакет с десятифракционным мефедроном общей массой порядка 20 граммов.
Установлено, что обвиняемый ранее имел судимость и открыто признался в участии в незаконном сбыте наркотиков. Против него возбудили уголовное дело.
Суд принял решение заключить фигуранта дела под стражу. Максимальная санкция статьи предполагает лишение свободы сроком до 20 лет.
Сельскохозяйственный дрон представили на агровыставке в Зарайске
Деловой центр возвели на месте недостроя в Апрелевке
Ферма в Раменском проведет фестиваль сельского хозяйства 23 августа
Более 340 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с января
Врачи Ленинского округа предали гуманитарную помощь коллегам из Курска
Трамп рассказал, когда планирует достичь соглашения по Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте