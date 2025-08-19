Житель Нижнего Новгорода может получить до 20 лет колонии за сбыт наркотиков

Оперативники наркоконтроля задержали 30-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в торговле запрещенными веществами. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Полицейскими выявлены тайники, расположенные в лесной зоне посёлка Берёзовая Пойма Советского района, содержащие пакет с десятифракционным мефедроном общей массой порядка 20 граммов.

Установлено, что обвиняемый ранее имел судимость и открыто признался в участии в незаконном сбыте наркотиков. Против него возбудили уголовное дело.

Суд принял решение заключить фигуранта дела под стражу. Максимальная санкция статьи предполагает лишение свободы сроком до 20 лет.